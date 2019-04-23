TSO'nun ilk kadın başkanı Elif Yaren oldu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı Elif Yaren Meydan “Kadın girişimcilerin sayısını arttırmalıyız” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi (TOBB) ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 91 bin Dev Öğrenci Ortaokulu Müdürü Vahap Arıkan, Müdür Yardımcısı Ayşegül Taşdemir ve 6. sınıf öğrencilerinden Elif Yaren Meydan ve Semih Gazi'yi ağırladı.

Başkan Sadıkoğlu yaptığı açıklamada, “Çocuklara armağan edilmiş olan bu özel bayramda daha güçlü yarınlar için çalışırken, 23 Nisan 1920 ruhunu her zaman koruyacağımızı belirtmek istiyorum. Aziz milletin temsilcilerinin, ortak bir gaye etrafında, Meclis çatısı altında birleştiği 23 Nisan 1920'nin, istiklal mücadelesinde zafere ve Cumhuriyetin kuruluşuna uzanan yolda en önemli dönüm noktasıdır.

Milli egemenliği tesis ederek çocuklara hediye eden ilk Meclis, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, bağımsızlık uğruna sergilenen fedakarlıkların timsali olmuştur. Çocuklarımızın gülen yüzü, gözlerindeki ışık, umutları ve hayalleri bizlere güç vermektedir. Amacımız, çocuklarımızın barış, huzur ve kardeşlik dolu bir dünya hayallerini gerçekleştirebilmektir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclisteki tüm milletvekillerini bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Sadıkoğlu konuşmasının ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 91 bin 000 Dev Öğrenci Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerinden Elif Yaren Meydan'a devretti.

Başkan Meydan ise ilk yaptığı açıklamada, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının ilk kadın başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Amacımız kadın girişimcilerin önünü açarak, Malatya ticaretinde sayışlarını arttırmalıyız. Ticarette daha aktif olmalarını sağlamak açısından daha fazla desteklemeyi amaçlıyorum” dedi.

Meclis Başkanlığı Semih Gazi'ye emanet

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Özkan da “Türk insanının çocuklara verdiği önemin en önemli göstergesi 23 Nisan'dır. 23 Nisan Dünya'da çocuklar için kutlanan tek Bayram'dır. Genç nesillere önem vermeyen toplumların istikballeri çok parlak olmuyor. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler çocuklarımıza inanıyor ve güveniyoruz, çocuklarımızın gelecekte bizlerden daha iyi bir şekilde Ülkemizi idare edeceklerine inanıyoruz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gençlerimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Meclis Başkanı Hasan Özkan konuşmasının ardından koltuğunu 6. sınıf öğrencilerinden Semih Gazi'ye devretti.

Meclis Başkanı Gazi ise “Malatya Ticaretinin en önemli ihracat kalemlerinden biri kayısıdır. Kayısının tanıtımı açısından uluslararası alanda reklamını yapacağız. Konferanslar vererek işadamlarımızı bilgilendireceğiz. Malatya Sanayisinin gelişmesi noktasında adımlar atacağız. Genç girişimcilere önem vereceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Özkan, öğrencilere kitap hediye etti.