TÜBİTAK Yarışmasında Finalli öğrencilerin başarısı

Bu yıl 50'ncisi düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Malatya Bölge Yarışmasında Malatya Final Okulları 2 proje ile bölge sergisine katılmaya hak kazandı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen yarışmanın finalinde 12 branşta dereceye giren liselere başarı belgeleri takdim edildi. 8 ilin katıldığı yarışmaya 12 branştan bin 359 proje başvuru yaptı.

Programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Türkmen, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, akademisyenler, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yarışmaya Malatya'dan katılan, Malatya Bilim Sanat Merkezi, Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi, Tecde Anadolu Lisesi, Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi ve Özel Final Anadolu Liseleri çeşitli branşlarda dereceye girerek, Malatya'ya 8 birincilik, 2 ikincilik ve 5 üçüncülük dereceleri aldı.

Final Malatya Okulları öğrencileri ve öğretmenlerinin 10 proje ile başvuru yaptığı yarışmada Biyoloji branşında Bölge 1.'liği ile Türk Dili ve Edebiyatı branşında ise Bölge 3.'lüğü derecesi elde edildi. Bu başarı ile Final Okulları, bölge sergisine davet edilen ve derece alan tek özel okul oldu.