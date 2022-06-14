TÜFAD Malatya Başkanlığına Dedeoğlu getirildi

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Muharrem Zeyno'dan boşalan TÜFAD Malatya Şube Başkanlığı koltuğuna Cumali Dedeoğlu getirildi.

Konuyla ilgili TÜFAD tarafından yapılan açıklamada, “ Daha önce başkanlık görevini yürüten hocamız Muharrem Zeyno Hocamızın vefatından sonra boşalan başkanlık makamına, yapılan yönetim kurulu toplantısı ile Cumali Dedeoğlu hocamız getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.