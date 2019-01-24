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Tüfekle mezarlıkta canına kıydı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde mezarlıkta silahla kendini vuran genç hayatını kaybetti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde mezarlıkta silahla kendini vuran genç hayatını kaybetti.


Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden trafik kazasında hayatını kaybeden bir arkadaşının defin ediliği mezarlığa giden Bayram Aydoğan, iddiya göre burada 112 Acil Servisini telefonla arayarak intihar edeceğini belirtti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri mezarlıkta Bayram Aydoğan'ın cenasız bedeni ile karşılaştı.



Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken Bayram Aydoğan'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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