Malatya'da bir kişi kahvehanede tüfekle oynarken kendini vurdu.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi Halep Caddesi üzerinde bulunan bir işhanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kahvehanede arkadaşı ile sohbet ederken tüfekle oynayan E.Ö. aninden ateş alması sonucu ayaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altın alındı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.