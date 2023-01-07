İhlas Haber Ajansı

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Tüfekle oynarken kendini yaraladı

Malatya’da bir şahıs tüfeğiyle oynadığı esnada kazara kendini vurdu.

Malatya'da bir şahıs tüfeğiyle oynadığı esnada kazara kendini vurdu.


Olay gece yarısı Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İnderesi caddesi üzerinde bulunan bir apartmanının bodrum katında yaşayan S.M. oynadığı elindeki tüfeğin ateş alması sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağ elinde yaralanan şahsa ikametinde müdahalede bulunuldu.


İkamette inceleme yapan ekipler bir adet tüfek bulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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