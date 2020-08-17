Tüfenkci, Covid-19 hakkında bilgi aldı

Dr. Recep Bentli'yi ziyaret edip, Malatya'daki Covid-19 durumu hakkında bilgi aldı.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli'yi makamında ziyaret eden Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, sağlık yatırımları ile ilgili da istişarelerde bulundu. Milletvekili Tüfenkci, Malatya'da son günlerde artış gösteren yeni tip korona virüs (Covid-19) durumu hakkında bilgi de aldı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli de, “Müdürlüğümüzü ziyarette bulunarak salgın süresince yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerini iletti. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz” dedi.