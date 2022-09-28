Tüfenkci, “EXPO Malatya'ya çok yakışacak”

EXPO'nun Hollanda'nın Amsterdam kentinde yapılan 74. genel kuruluna katılan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, EXPO'nun 2028 yılında Malatya'da yapılacak olmasının Türkiye'nin ve Malatya'nın tanıtımı adına oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Tüfenkci, EXPO'nun 2028 yılında Malatya'da yapılacak olmasını değerlendirdi. EXPO'nun dünyanın en büyük ve önemli 5 organizasyonundan biri olduğunu belirten Tüfenkci, “EXPO'nun Hollanda'nın Amsterdam Kentinde yapılan 74. genel kuruluna katıldık.

Kurul kararıyla 2028 yılında bu büyük organizasyonun Malatya'mızda yapılması kararlaştırıldı. EXPO Malatya'mıza çok yakışacak. Malatyamız "Uluslararası Bahçe Bitkileri Sergisi" hakkı kazandı. Bahçecilik Exposu. Düzenlenecek Fuar dünyanın en büyük organizasyonlarından biri, ilk 5 içerisinde yer alıyor. Aşağı yukarı 200 bin metrekareye yakın bir alanda organizasyon düzenlenecek. Dünyanın en az 50 ülkesinin bahçesi Malatya'da sergilenecek. Bu organizasyon günlere yayılan bir organizasyon. Organizasyon için 1 ila 3 milyon arasında ziyaretçi gelmesi öngörülüyor.

Şehrimizin tanıtımı, ulusal- uluslararası işbirliği, farklı ülke, kültürlerin, ürünlerinin değerlendirilmesi ve sektörel eğitim için gerçekten eşsiz bir organizasyon. Malatya'mıza hayırlı olsun. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. EXPO Malatya'mıza çok yakışacak” diye konuştu.