Tüfenkci ve Gürkan, Hekimhan muhtarlarıyla bir araya geldi

Büyükşehir Belediyesi Dede Korkut Restaurant'da gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Genel Sekreter Cemal Noğay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve Hekimhan İlçesi Mahalle Muhtarları katıldı.

“İlçemizi kadimliğine uygun bir şekilde geliştirmek istiyoruz”

Gerçekleştirilen programda Hekimhan'ın kadim ve önemli bir ilçe olduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Geçmiş itibariyle demokrasi anlamında, eğitim seviyesi anlamında hakikaten çocuklarını iyi yetiştiren bir ilçemiz. Türkiye'deki en zengin demir yataklarının Hekimhan bölgemizde bulunması da ayrı bir övünç kaynağımız. Hekimhan ilçemizi kadimliğine uygun bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Hekimhan'ımızda asfaltsız mahalle yolu bırakmadık. Mezra yollarını da ilçe belediyesinin uhdesinde olmasına rağmen yüzde 80'ine yakınını yaptık. Kalan eksiklerde kısa zamanda önümüzdeki dönemde telafi edilecek. Biz, 2023 yılı programını hazırladığımızda programla birlikte 2023 yılında yapılacak yatırımlarında finansmanlarını hazırladık. İnşallah önümüzdeki dönem planlanan çalışmaları, eksik kalan çalışmalarımızı da tamamlayacağız” diye konuştu.

“Bugüne kadar algılarla ne belediye başkanımız ne de biz hareket ettik”

Başkan Gürkan ve muhtarlara güzel bir ortamda bir araya geldikleri için teşekkür eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Hekimhan ilçemiz yapılan çalışmalarla kıskanılacak bir ilçe durumuna geldi. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. 2023 yılında seçime giderken elbette ki çok çeşitli oyunların oynanacağı, algıların oluşacağı bir döneme gireceğiz. Burada belediyemizin yaptığı hizmetleri itibarsızlaştırma noktasında, küçümseme noktasında veya sizin köye, mahalleye yaptılar bu mahalleye yapmadılar gibi gerçekten akıl ve mantık dışı, gerçeği alt üst edecek algılar oluşturulmaya çalışılacak. Muhtarlarımız yapılanı da görüyor olanı da görüyor. Bugüne kadar algılarla ne belediye başkanımız ne de biz hareket ettik. Hep hizmetlerle, eserlerle hareket ettik. Hekimhan ilçemizde maden sahalarının, hastanelerden içme suyunun getirilmesine kadar her anlamda doğalgazda dahil olmak üzere hizmet etmeye çalıştık. Hekimhan'da belediye binamızın yeri için bir önceki dönem belediye başkanımız da yoğun çaba sarf etti ve onu da Hekimhan ilçemize kazandırdık. Hekimhan'ın gelişmesi, değişmesi esasında büyümesi Malatya'nın gelişmesi, değişmesi ve büyümesidir. Kırsalıyla gelişmesi, şehrin merkeziyle gelişmesi Malatya'yı da kalkındırır. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi dâhil olmak üzere Hekimhan'ı güzelleştirme noktasında, daha rahat yaşanılabilir ilçe haline getirme noktasında gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Hekimhan Muhtarlar Derneği Başkanı ve Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Mustafa Tunç, konuşmaların ardından, Gürkan'a Hekimhan İlçesine yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı muhtarlar adına çiçek takdim etti. Tunç, Gürkan'a bundan sonraki yapacağı çalışmalarda Hekimhan ilçesi olarak yanlarında olduğunu söyledi.

Gerçekleştiren programda Hekimhan İlçesi mahalle muhtarları, istek ve taleplerini de Başkan Gürkan'a iletti.