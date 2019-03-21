Tüfenkci ve Kahtalı ziyaretlerini sürdürdü

AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Hakan Kahtalı, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Akçadağ İlçesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Tüfenkci, "Bu seçimlere Cumhur İttifakı olarak girdik ve kiminle ortaklık yaptığımızı da şeffaf bir şekilde açıklıyoruz. Ama muhalefet kiminle ortaklık, ittifak yaptığını gizli kapılar arkasında saklanarak, utanarak, sıkılarak anlatıyor. Niye açıkça anlatamıyor? Biliyorlar ki bölücülerle, vatana ihanet edenlerle ortaklık yapıyorlar. Bu millete, bayrağa ezana düşmanlık yapanlarla ortaklık yapıyorlar. Bu bayrağın dalgalanması, ezanların susmaması adına Cumhur İttifakı'nı kurduk. Bazıları, 'Yerel seçimlerin bekayla ne alakası var?' diyorlar. Türkiye üzerinde yabancıların ve bölücülerin hesapları varsa hiç kimse kusura bakmasın beka meselesi bitmez. Onun için 31 Mart seçimlerinin beka meselesiyle çok yakından alakası var" ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise Yeni Cami ve Ayakkabıcılar Çarşısı esnaflarını ziyaret etti. Milletvekili Kahtalı, konuşmasında, "Şuanda ülkemizin içerisinde bulunduğu coğrafyaya baktığımızda gerçekten önemli bir konumda bulunuyoruz. Ülkemiz bazı aşamaları geçerken önüne çıkan sorunları, sıkıntıları da beraberinde getiriyor ama bu sorun ve sıkıntıları da aşarak yoluna devam edecek. Hem hedeflerimize ulaşacağız hem de ülkemizin geleceği için ülke içi ve dışındaki tehditleri ortadan kaldırmak için terörle mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.