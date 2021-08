Tüfenkci: “Yangınlarla ilgili algı oluşturanlar var”

AK Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt ilçesi Kadiruşağı Mahallesi'nde temaslarda bulundu. Vatandaşlar tarafından samimiyetle karşılanan Tüfenkci, incelemelerde bulunarak vatandaşlara gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Tüfenkci, insanların hayatlarını kolaylaştırmak adına hizmet çalışmalarını yürüttüklerini belirterek “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere ve milletimize her zaman söylediği bir şey var ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözü. İnsanın olduğu her yerde AK Parti eser ve hizmet siyaseti ile insanın hayatını kolaylaştırma, konfor alanını genişletme ve daha iyi yaşam kalitesi sunma adına bir yandan iş bulma bir yandan aş bulma noktasında Türkiye'yi büyütme noktasında gayret gösterirken bir yandan da yerel yönetimlerimizle insan hayatını kolaylaştıracak adımlar atıyoruz. 19 yılda Türkiye'yi her alanda 3-4 kat büyüttük. Son dönemlerde pandemi salgını ve aynı zamanda yangınlar, sel felaketleri milletimizin moralini bozabilir. Milletin morali bozulsun diye kargaşa ve karamsarlık olsun diye yangına körükle gidenler de var. Milli servetimiz yanarken içten içe haz duyanları da görüyoruz, hacılar üzerinden siyaset yapanlar ve iftiralarla mücadele azmini kırmak isteyenler hedeflerine ulaşamayacak” diye konuştu.

“Ormanları çoğaltarak bu felaketi hafızalarından silmiş olacağız”

Orman yangınlarında verilen mücadeleyi hiçe saymak için yapılan algı oyunlarına tepki gösteren Tüfenkci, “Turizm yasasını meclis kapanmadan önce çıkardık. Ama muhalefet utanmadan sıkılmadan Cumhurbaşkanı yetkilerini bakana bıraktı. Böyle oldu ki yapılaşma olsun diye algı oluşturmaya çalıştı. Biz iktidara geldikten sonra 5 milyonun üzerinde ağaç dikerek orman varlığımızı çift haneli büyümelerle arttıran bir iktidarız. Kalkıp yanan ormanlar üzerine betonlaşma yapacağını iddia etmek milletin kafasını karıştırarak oradaki mücadeleyi hiçe saymaktır. Uçaklar üzerinden verilen mücadeleyi hafife almak veya itibarsızlaştırmak seviye olarak çukurlaştırma demektir. Bizler AK Parti teşkilatı olarak milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla tamamı sahadayız. Kimsenin endişesi olmasın biz yanan ormanları daha fazla çoğaltarak bu felaketi de milletin hafızalarından silmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Her noktada AK Partinin hizmetlerini ve eserlerini görebilirsiniz”

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Tüfenkci, AK Partinin hizmetlerini her noktada görebilmenin mümkün olduğunu belirterek “Siyaset sorun üretme merkezi değil. Çözüm üretmek. Biz yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde olalım yenemeyeceğimiz ve aşamayacağımız hiçbir engel yok. Biz hizmet noktasında kimseyi ötekileştirmedik. Herkesi bir bütün görerek Türkiye'yi kardeş bilerek her noktada AK Partinin hizmetlerini ve eserlerini görebilirsiniz. Hastaneye gitseniz AK Partinin hizmetlerini görürsünüz, kara yoluna çıktığınızda AK Partinin hizmetlerini görürsünüz, Yeşile baktığınızda AK Partinin hizmetlerini görürsünüz. Su arıtmalarına baktığımızda AK Partinin hizmetlerini görüyorsunuz. Sorunlarınızı illetiniz, biz de gereken yerlere talimatları verdik arkadaşlarımız da takip edecekler inşallah bu sorunları hep beraber aşarız” dedi.