Tüfenkci'den 23 Nisan mesajı

Tüfenkci, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101'inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını kaydederek, “Milli iradenin tecelligahı, bağımsızlığımızın sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 101'inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Takvimler 23 Nisan 1920'yi gösterdiğinde, milletimizin aziz temsilcileri meclis çatısı altında birleşerek Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunu sağlamıştır. “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” şiarıyla ilk kez bahsi geçen milli egemenlik kavramı, TBMM'nin açılışıyla vücut bulmuştur. Bu düstur ile milletimiz, esareti kabul etmeyeceğini ve istikbali konusunda kendisinin karar vereceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Gücünü milletin egemenliğinden alan meclis; azim, inanç ve kararlılıkla istiklal mücadelesine yön vermiş ve eşi benzeri olmayan bir kurtuluş öyküsüne imzasını atmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli egemenliğimizin ilan edildiği bu kutlu günü tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etmiştir. En değerli varlığımız olan çocuklarımız, barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri, aydınlık yarınlarımızın güvencesidir. Kurulduğu günden bu yana dimdik ayakta duran Gazi Meclisimiz, milli iradeyi hakim kılarak çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm milletimize daha müreffeh bir ülke sunmak için azimle çalışmaya devam etmektedir. Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, Birinci Meclis üyelerini saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve yüce meclisimizin açılış yıldönümünü kutluyor, tüm çocuklarımıza sevgiler sunuyorum” ifadelerine yer verdi.