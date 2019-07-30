Tüfenkci'den kalkınma tespiti

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Malatya'nın sadece kayısı ürününe bağlı olmaması lazım organize sanayiyi geliştirmemiz lazım” dedi.

Kayısının Malatya için önemli olduğunu ifade eden Tüfenkci, kalkınma için bütün dinamiklerin hareket etmesi gerektiğini belirterek, “Biz dünyada önemli kayısı üreticilerinden birisiyiz, Türkiye olarak ve Malatya'da bunun yüzde 68'ni üreten bir ilimiz özellikle Malatya kayısısının pazarlama ve üretim sorununu aşma noktasında birlikte hareket etmek gerekiyor. Bu noktada sadece bu işi ihracatçılara bırakmak, tüccarlara bırakmak, veya siyasetçilere bırakmak da doğru değil. Bu anlamda tarım ticaretinde önemli görevler ifa edeceğini düşündüğüm lisanslı depoculuğunda Malatya'da kurulmasına Allah nasip etti öncülük ettik. Kuruluş aşamasında. AK Parti olarak Türkiye için önemli olacağını düşünüyoruz. Lisanslı depoculuk faaliyete geçtiğinde Malatya kayısısının farklı bir yerde olacağını göreceğiz. Bugünde fiyatlar üreticimizin yüzünü güldürüyor. Malatya sadece kayısı ürününe bağlı olmaması lazım organize sanayiyi geliştirmemiz lazım Bakanlığım dönemimde 6. Bölge teşviklerini Malatya'da uygular hale getirdik bu çok önemliydi. Çünkü Malatya'ya yeni yatırımcıların gelmesi demek biz yer tahsis ettiğimiz sürece Malatya'ya yeni yatırımlar geliyor” diye konuştu.