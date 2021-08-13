Tüfenkci'den mülteci değerlendirmesi

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, ilçe ziyaretinde yaptığı konuşmasında, Afgan uyruklu göçmenlerin yasadışı yollarla Türkiye'ye girmelerini önlemek için İran sınırına beton duvar yapılmasına dikkat çekip, mülteciler üzerinden AK Partiyi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yıpratmaya çalışanlara tepki gösterdi.

AK Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yazıhan ilçesinde temaslarda bulundu. Vatandaşlar tarafından samimiyetle karşılanan Tüfenkci, incelemelerde bulunarak vatandaşların sorunlarını dinledi.

“Daha yaşanılabilir Malatya, daha yaşanılabilir bir Yazıhan oluşturma noktasında gayret gösteriyoruz”

Tarımsal üretim konusunda iyi bir noktada olan Yazıhan'da çiftçilerin işlerini kolaylaştırmak adına bir çok projeyi gerçekleştireceklerini belirten Tüfenkci, “Türkiye bir yangın yerinden geçiyor, ciğerlerimiz yanıyor. Bir yandan salgınla mücadele ediyoruz, bir yanda selle mücadele ediyoruz. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşın yanında olmaya çalışıyoruz. Dünya ticareti küçülürken dünya bu salgın da kavrulurken, buğday fiyatları petrol fiyatları yükselirken biz bu salgını en az hasarla atlatma noktasında gayret gösteriyoruz. Türkiye'de 700 milyona yakın esnafımıza destek verdik, çiftçimize destek verdik. Elbette ki yeterli değil. Malatya için kayısı önemli onun için lisanslı depo yaptık ve çiftimizde oluşan fiyatlardan memnun. Biz dün olduğumuz gibi bugün de vatandaşımızın yanındayız. Yazıhan'a hayvan OSB'yi yapıyoruz. Seracılık OSB'yi yapıyoruz. Yazıhan çiftçisi için yapıyoruz. Yazıhan'a entegre devlet hastanesi yapacağız. Bu Yazıhan'ın daha yaşanılabilir bir hal alması demek. AK Parti Belediyesi'nden önce Yazıhan nasıldı, şimdi ise bir belediye ve bir şehir görünümü kazandı. Yazıhan'a arıtma tesisi yapıyoruz, alt yapısını yapıyoruz niye çevreye duyarlı olduğunuz için. Gittiğimiz her yerde grup yollarının birinci katını ikinci katını asfaltlı bir şekilde gördük. Daha yaşanılabilir Malatya oluşturma, daha yaşanılabilir bir Yazıhan oluşturma noktasında gayret gösteriyoruz. İnsanı yaşatalım ki devlet yaşasın istiyoruz. Buradaki insanlarımız kazansın, mutlu olsun. Eksiklerimiz var mı elbette ki var ama bunu zamanla sizler bizlere destek verdikçe çözecek de halledecek de bizleriz” dedi.

“Biz eserlerimizle ve hizmetlerimizle övünüyoruz”

Covid-19 sürecinde yaşanan zorluklara rağmen işsizlik rakamlarının düştüğüne dikkat çeken Tüfenkci, “Cumhurbaşkanımız duruşuyla Türkiye'nin bekası birlik ve beraberliği noktasında gayret gösteriyor. Ekonomimiz bütün bu olumsuzluklara rağmen yolunda ilerliyor. İhracatımız artmaya devam ediyor. Bir yandan işsizlik rakamlarımız düşmeye başladı, bir yandan da üretimimiz artıyor. Salgın biraz daha azaldığında İnsanlar aşılamaya rağbet gösterdiğinde çok daha farklı noktalara geleceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Biz eserlerimizle övünüyoruz, hizmetlerimizle övünüyoruz. Buraya yöresel pazar yapacağız. Niye, buradaki üreticilerimizin, çiftçilerimizin ve ev hanımlarımızın el ürünleri emekleri zayi olmasın diye. Çünkü Yazıhan'ı seviyoruz, Yazıhan'ın insanlarını seviyoruz. Biz sizlerin içerisinden çıkan kardeşleriniz olarak her daim yanınızdayız, yanınızda olmaya da devam edeceğiz. Sorunlar hallolur. Evimizin içinde de bardağımız kırılıyor, tabağını kırılıyor, musluğumuz bozuluyor. Bunları büyütmemek lazım. Esas sahip çıkmamız mesele Türkiye'nin birlik ve beraberliği Türkiye'nin geleceği” ifadelerini kullandı.

Göçmenler konusuna da değinen Tüfenkci, şunları söyledi:

“Rabbim kimseyi Afganların durumuna düşürmesin. Oradan oraya savruluyorlar. Evet biz misafirperveriz ama ülkemizi de yolgeçen hanına çevirmeyeceğiz. Avrupa'nın Türkiye'yi mülteci çöplüğe gibi görmesine de izin vermeyeceğiz. Bunların gereğini de yapıyoruz. Biz Suriye sınırına 900 kilometrelik duvar ördük. Şimdi İran ve Irak sınırlarımıza da bu duvarları örüyoruz. Biz kendi sınırlarımızı ve coğrafyamızı koruyoruz. Memnun muyuz değiliz ama oynanan oyunlara baktığımızda Suriye'deki oyunlara ses çıkarmayanlar, Afganistan'da yapılan zulme ses çıkartamayanlar mülteciler üzerinden AK Partiyi ve Cumhurbaşkanımızı yıpratmaya çalışıyorlar. Bu oyunu da sizler bozacaksınız. Türkiye'yi kaosa sürüklemeye çalışanlar, algı oluşturanlar Malatya'ya geldiklerinde Yazıhan'a geldiklerinde eserleri ve hizmetleri görecekler. Biz birbirimize sahip çıktığımız zaman kimseyi ötekileştirmesek Türkiye önümüzdeki dönemlerde çok daha iyi noktaya gelecek.”