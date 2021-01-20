Tüfenkci'den taksici esnafına ziyaret

Malatya merkezde bulunan çeşitli iş kollarındaki esnaflara ziyaretlerde bulunarak bol kazançlar dileyen Tüfenkci, taksici esnafıyla bir süre sohbet etti. Yaklaşık 2 milyon esnafın faydalanmak için başvurduğu destek paketiyle ilgili bilgilendirmede bulunan Tüfenkci, “Yaklaşık 2 milyon esnaf, gelir kaybı ve kira desteği için 11 Ocak tarihine kadar başvurularını gerçekleştirdi. İlk aşamada taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü gibi birçok meslek grubuyla başlayacak ödemelerin kısa süre içinde hesaplarda olması bekleniyor” dedi.

Tüfenkci, pandemi süreciyle ilgili de tünelin ucunda ışığın göründüğünü belirterek aşılamayla birlikte önümüzdeki aylarda rahatlamanın hissedilir derecede yaşanmasının beklendiği paylaştı.