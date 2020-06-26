TÜGVA Malatya Yaz Okulu başlıyor

TÜGVA Malatya İl Temsilciliği tarafından düzenlenecek olan Ortaokul Online Yaz Okulu'na, öğrenciler 3 Temmuz'a kadar başvurabilecek.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir, TÜGVA'nın bu yıl ilk defa gerçekleştireceği Online Yaz Okuluna ilişkin yaptığı açıklamada her yıl yaz aylarında gerçekleştirdikleri Yaz Okulu Projelerinin Covid-19 nedeniyle bu yıl online ortama taşıdıklarını söyledi. Demir, “Online Yaz Okulu programımızda çocuklarımız, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyacak, temel dini bilgiler ve hadis dersleri ile Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in hayatını kendilerine örnek alabileceklerdir. Ayrıca düzenlenecek bilgi yarışmalarında çocuklarımız hediyeler kazanacak ve birçok sürpriz ile karşılaşacaklardır. TÜGVA Malatya Ortaokul Online Yaz Okulu'nda, eğlenerek öğrenecekleri, sağlam dostluklar kurabilecekleri bir ortama sahip olacaklardır” ifadelerine yer verdi.

6-24 Temmuz tarihleri arasında 3 hafta sürecek olan yaz okulunun zoom uygulaması üzerinden 15 kişilik gruplar halinde yapılacağını belirten Demir, “Ortaokul 4. sınıf mezunları, 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıf mezunları tugva.org adresinden başvurabileceklerdir” diye konuştu.