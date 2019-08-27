TÜGVA Malatya'da görev değişimi

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) 2015 yılından beri Malatya İl Temsilciliğini sürdüren Ahmet Oymak, yerini vakfın Teşkilat Koordinatörü Mesut Demir'e bıraktı.

TÜGVA Malatya 15 Temmuz Okçular Tepesi Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu Konferans salonunda yoğun katılım ile gerçekleşen Genel Kurul yapıldı. Genel Kurula Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Sorumlusu İbrahim Beşinci, Genel Başkan Yardımcısı Ortaokul sorumlusu Fatih Yüksel, TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının il temsilcileri katıldı.

İl Temsilciliğinine seçilen Mesut Demir, 2015 yılından itibaren itibaren çeşitli birimlerinde görev aldığı Türkiye Gençlik Vakfı Malatya İl Temsilciliği görevinin kendilerine tevdi edildiğini belirterek, "Bize bu görevi layık gören Genel Başkanımız Enes Eminoğlu başkanıma, Genel Başkan Yardımcımız İbrahim Beşinci Başkanıma, 4 sene gibi bir süre zarfında ortaokul ve lise düzeyinde tüm okullarda, üniversitede, çalışan gençlikte ve mahallerde teşkilatlanan, açtığımız yurtlarımız ile şehir dışından gelen öğrencilerimizi misafir ettiğimiz vakfımızı bu seviyeye getiren Ahmet Oymak'a ve teşkilatta görevi bulunan tüm dava arkadaşlarıma emeklerinden ve samimi çalışmalarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Demir konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devraldığımız bu bayrağı, vatanına ve milletine bağlı, Semerkand 'dan Saray Bosna'ya, Kudüs'ten Batum'a, tüm İslam coğrafyasının derdiyle dertlenen gençlerimiz ile Hz. Mevlâna'nın, Emir Sultan'ın, Hacı Bayram Veli'nin, Akşemseddin'in irfanını yeryüzünün her bir köşesine taşıyana kadar, bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim hayırlı hizmetler yapmamızı nasip eylesin.''