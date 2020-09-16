TÜGVA'dan rektöre ziyaret

Dr. Ahmet Kızılay'ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette TÜGVA İl Temsilcisi Demir, gençlerin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar yapmaya büyük önem verdiklerini, bu döneminde yapılan online çalışmalar ve planlanan faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Kızılay ise TÜGVA İl Temsilcisi Demir'e ve yönetimine teşekkür ederek bundan sonraki süreçte de iş birliklerinin devam edeceğini belirtti.

TÜGVA'nın başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirten Rektör Kızılay, ziyaretten dolayı teşekkür etti.