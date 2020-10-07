İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tümgeneral Arslan'dan Rektör Karabulut'a ziyaret

2.

Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'u ziyaret etti.


Ziyarette Tümgeneral Arslan ve Rektör Prof. Dr. Karabulut, bir süre görüştü.


Ziyaretin anısına Tümgeneral Arslan tarafından Rektör Prof. Dr. Karabulut'a Ordu Plaketi takdim edilirken, Rektör Prof. Dr. Karabulut ise kitaplarını hediye etti.


Rektör Prof. Dr. Karabulut,” İstiklalimiz ve istikrarımız için kahramanca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.