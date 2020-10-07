Tümgeneral Arslan'dan Rektör Karabulut'a ziyaret

Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'u ziyaret etti.

Ziyarette Tümgeneral Arslan ve Rektör Prof. Dr. Karabulut, bir süre görüştü.

Ziyaretin anısına Tümgeneral Arslan tarafından Rektör Prof. Dr. Karabulut'a Ordu Plaketi takdim edilirken, Rektör Prof. Dr. Karabulut ise kitaplarını hediye etti.

Rektör Prof. Dr. Karabulut,” İstiklalimiz ve istikrarımız için kahramanca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.