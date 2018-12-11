TÜMSİAD Başkanı Gümüş Arapgir'de

İlk olarak Arapgir Kaymakamı Mehmet Erdem'i makamında ziyaret eden Şube Başkanı Murat Gümüş, görevinde başarılar dilediği Erdem'le ilçe hakkında bir süre görüştü.

Daha sonra Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nu ziyaret eden Gümüş, Mor Reyhan yatırımlarından ve diğer turizim yatırımları hakkında bilgi alış verişinde bulundu.

Mor Reyhanın katma değeri yüksek bir ürün haline geldiğini belirten Gümüş, turizm noktasında ise dünyanın gözünün Arapgir ilçemizde olduğunu söyledi.

Önümüzdeki dönemde Arapgir'in çok önemli bir turizm beldesi olacağını da kaydeden Gümüş, "Mor reyhanın peşinde olan çok çiddi ulusal yatırımcıların var olduğunu biliyoruz. Bizde geç kalmadan gerekli incelemeleri yerinde yapmak istedik. Arapgir Belediye Başkan Haluk Cömertoğlu, ilçemizi bir dünyaya markası yapma yolunda çok çiddi işler ve yatırımlar yaptı. Kendilerini yürekten kutluyorum. Bizde iş dünyası olarak gecikmeden yerimizi nasıl alırız diye pozisyon belirleme çalşması yaptık verimli ve güzel bir ziyaret oldu. İş dünyasının belleğinde Arapgirimizin çok farlı bir yeri oldu. Biz de buradaki edindiğimiz bilgileri genel merkezimize rapor olarak sunacağız. Ve enkısa zamanda tekrar yatırımcılarla birlikte Arapgir'de olacağız." şeklinde konuştu.