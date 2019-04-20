TÜMSİAD'dan Gürkan'a destek

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, yeni dönemde Malatya'nın Selahattin Gürkan ve merkez ilçe belediyelerin hizmetleri ile bölgenin ana merkezi olacağına yürekten inandığını ifade ederek, “Destan şehir Malatya, hizmetlerle donatılarak geleceğe yürüyecektir” dedi.

Gümüş yaptığı açıklamada, “Bu noktada hepimize görevler düşüyor. Bir ücret beklemeden el birliği içerisinde hepimiz kapımızın önünü temizleyerek kentimizi pırıl pırıl hale getireceğiz. Bu şehrin kalkınması ileriye taşınması ana hedefimiz. Artık sen ben yok biz diyerek kentimizi ileriye götürmeliyiz. Göreve getirdiğimiz şehrülemini Selahattin Gürkan'ın etrafında hesabı değil, hasbi olarak yer alıp gece-gündüz çalışarak başkanın başarısı, şehrin gelişmesi ana gayemiz olmalı. Malatya doğunun parlayan yıldızı olması ve dünya kentleri arasında yer almasını Selahattin Gürkan'la yakalayacağımıza yeni destanlar yazılacağına yürekten inanıyorum. Şunu da belirtmek istiyorum, biz bir olursak ayak oyunları ters köşe olur. Bu şehir ne çektiyse ayak oyunlarından çekti. Anadolu'yu Anayurt yapan yerdir Malatya. 1071'den günümüze 400 yıl önce Battalgazi, Emir Ömerler, kırklar, yediler, üçler buraya gelerek Anadolu'nun fetih sürecini 1071'den 400 yıl önce hazırlamışlardır. Horosan erenleri dediğimiz insanlar tarafından da Anadolu'nun fetih sürecini, hem kılıçla, hem de ilmi olarak Mevlanalar, Saadettin Koneviler, İbni Arabiler Malatya'da Şahabe-i Kübra Medresesinde yetişerek tüm Anadolu'ya yayılmışlardır. Tarihe baktığımız zaman Battalgazi'nin türbesinin Eskişehir'de Seyitgazi'de olduğunu görürüz ve Battalgazi'nin babası Hüseyin Gazi'ninde şehadetini Ankara kalesinde olduğunu görürüz. Yani Battalgazi ve Malatya'nın dünya ve Türkiye tarihindeki önemi budur. İslam tarihinde bu kadar önemli bir yer alan Malatyamız, insanlık tarihinde de oldukça önemli bir yere sahiptir. Öyle ise şehrin emini Selahattin Gürkan'ı iyi anlamak lazım. Hedefi, hizmet işi gönül yapmak. Gönül belediyeciliği ile Selahattin Gürkan Malatya'yı hak ettiği noktaya kavuşturacak. Bizler el birliği ile Malatya ve gelecek neslimize işte bu denilen bir şehir ve miras bırakmalıyız” ifadelerine yer verdi.