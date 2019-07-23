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TÜMSİAD'tan Müftü Işıldar'a ziyaret

TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, Malatya’ya yeni atanan İl Müftüsü Veysel Işıldar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, Malatya'ya yeni atanan İl Müftüsü Veysel Işıldar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Başkan Gümüş ve yönetimi tarafından gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müftü Işıldar, kent ekonomisinin gelişimine katkı sunan iş adamları derneklerini önemsediklerini belirterek başarılar diledi.


Şube Başkanı Gümüş ise Müftü Işıldar'a yeni görevinde başarılar dileyerek TÜMSİAD olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Gümüş, “İnanıyorum ki çok güzel hizmetlere imza atacaksınız. Malatya huzur şehri, hoşgörü, kardeşlik şehridir” ifadesinde bulundu.

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