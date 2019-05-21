TÜMSİAD'ten geleneksel iftar programı

Bir otelde düzenlenen iftar programına Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Emniyet Müdürü Ömer Urhal, TÜMSİAD Genel Sekreteri Dr. Osman Kurtkan, ESOB Başkanı Şevket Keskin, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, MÜSİAD Şube Başkanı Muharrem Poyraz, Baro Başkanı Av. Enver Han ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri ve üyeler katıldı.

İftar sonrası ilk olarak söz alan TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, Türkiye'nin bir ekonomik saldırı içerisinde olduğunu belirterek “TÜMSİAD olarak, IMF ve uluslararası verilerden değil Türkiye'nin kendi dinamikleri içerisinde kendi değerleriyle yerli ve kaliteli üretip milli tüketimi ile bu sorunları aşacağımıza inanıyoruz. Biz TÜMSİAD olarak her zaman üretimden yana olduğumuzu hiçbir zaman durmadan üreteceğimizi her platformda dile getiriyoruz. Durmak yok üretmeye devam diyoruz. Burada bizlerde Anadolu'nun sermayesini küresel sermayeye taşıyabilmek için Anadolu insanini üretimini Türkiye geneline yaymak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Bundan dolayı bu çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

TÜMSİAD Genel Sekreteri Dr. Osman Kurtkan ise üretim sloganıyla 2019 yılında bazı süreçleri başlatacaklarını belirterek “Üzerimize düşeni sonuna kadar yapmaya hazır neferleriz. Bunun için daha çok üretmeye, çalışmaya, gayret etmeye hazır olmalıyız. Malatya bu şiar üzerine devam etmektedir. 2019 yılını TÜMSİAD olarak üç konu üzerinde projelendirdik.” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da, iş insanları ile bir arada olmak dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek “TÜMSİAD'ı hem Malatya hem de Türkiye genelindeki çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Malatya'da 14 aylık süreçte kastettiği mesafe çok iyi. TÜMSİAD Malatya'da ekonomin lokomotifi olacaklar. İlimizde hem üretirken diğer taraftan istihdam katkısı sağlayacaklardır diye düşünüyorum. Hakikaten üretim hem kendi ekonomimiz açısından hem de genel anlamdaki ekonomimiz açısından önemli bir unsurdur. Tabi yapmış olduğu katma değer ve sağlamış olduğu istihdam bizim için çok önemlidir. Ülkemizin geçtiği şu dar boğazlık sürecinde birbirimize istihdam oluşturmak ve üretim yapmak gerçekten önemlidir. Bir belediye başkanı olarak bundan sonraki süreçlerde müteşebbislerin önündeki engelleri noktasında elimizden gelen cabayı, gayreti göstereceğimizi ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak söz alan Malatya Valisi Aydın Baruş ise TÜMSİAD'ın Türkiye'nin müstesna kuruluşlarından biri olduğunu kaydederek “ Özellikle ekonomiye katkısı ve üretim ekonomisi üzerine söylemleri ülkemiz adına önemli. Malatya'da da bu kapsamda iş insanlarımızın örgütlenmesini önemli görüyoruz” dedi.

İş insanlarının ülkenin bağımsızlığı için çok önemli olduğunu dile getiren Baruş, “Çünkü ülkelerin bağımsızlığı sadece savaşlarla olmuyor. Bugünün dünyasında artık ekonominiz güçlü ise askerinizde güçlü oluyor. Modern silahlar üretebiliyorsanız, savunma sanayiniz güçlü oluyor. TÜMSİAD gibi işadamları derneklerinin dünya çapından temsilcilik açması ve dünya ticaretine girmesi bu kapsamda önem taşıyor, kendilerini tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından programa destek ve katkı sunanlara plaket takdim edildi.