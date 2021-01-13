TÜRES Malatya Şubesi faaliyete başladı

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Malatya'da kurumsal olarak faaliyete geçti. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Malatya Şube Başkanlığına Malatya'nın kurumsal restoran markalarından Çamlıca Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Rıdvan Budak getirildi.

TÜRES Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, “Kuruluş amaçları arasında Türk Mutfağını tanıtmak ve yaşatmak, sektörel sorunları çözmek turizmi canlandırmak olan ülkemizin en faal ve kapsamlı sivil toplum kuruluşu olan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Malatya'nın da mutfağını ve turizmini canlandırmak için çalışma yapacaktır. Malatya'daki tüm sektör temsilcilerini bir araya getireceğiz. Malatya'yı gastronomi şehri yapacak projeleri hayata geçireceğiz. Bu konuda zengin bir mutfağımız var. ” dedi.

TÜRES Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, Malatya'nın yemek kültürünü tanıtmak ve özellikle Malatya'nın sahip olduğu doğal ve tarihi zenginliklerinin yapancı turistlerin odak noktası olması için girişimlerde bulunup, projeleri hayata geçireceklerini ifade ederek, “Malatya'nın gastronomi de hak ettiği yere gelmesine ön ayak olacağız. Bu durumu kurumsal olarak hayata geçireceğiz ve Malatya'nın yemek kültürünün uluslararası markalaşması için tüm paydalarımızla ortak hareket edeceğiz.” diye konuştu.