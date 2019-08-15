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Turgut Özal Tabiat Parkını bayramda 72 bin kişi ziyaret etti

Turgut Özal Tabiat Parkına Kurban Bayramında 72 bin ziyaretçi girişi oldu.


11-14 Ağustos tarihileri arasında kutlanan Kurban Bayramında kurbanını kesen ve akrabalarını ziyaret eden vatandaşlar fırsat buldukları zaman diliminde piknik alanlarına akın etti. Bayramda aileleri ile birlikte piknik yaparak vakit geçirmek isteyen Malatyalılar en çok Turgut Özal Tabiat Parkını ziyaret etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Turgut Özal Tabiat Parkına Kurban Bayramında 72 bin kişi ziyaretçi girişi gerçekleşti.


Tabiat Parkında eşsiz göl manzarası eşliğinde mangal yaparak pikniğin tadını çıkartan vatandaşlar aynı zamanda ağacın bol olduğu bölgede gölgelik alanlara sığınarak serinlemeye çalıştı.

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