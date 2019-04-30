Turgut Özal Tıp Merkezi kök hücre naklinde iddialı

Dr. Mehmet Ali Erkurt, Turgut Özal Tıp Merkezinin bir organ nakli hastanesi haline geldiğini belirterek kemik iliği naklinde Türkiye'de 5'inci, kamu hastanelerinde ise 1'inci olduklarını söyledi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kemik İliği Ünitesinde en zor nakillerin yapıldığını ve deneyimli bir merkez olduğunu dile getiren Erkurt 2010 yılında ruhsat alarak başladıkları nakillerde bugüne kadar toplam 522 kök hücre nakli gerçekleştirdiklerini söyledi. Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli Ünitesinin deneyimli bir merkez olduğunu belirten Erkut, bu yıl itibariyle 129 hastaya kök hücre nakli gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kök Hücre Nakli Ünitesinin artık bütün dünya da kabul edilen deneyimli merkezler arasına girdiğini de dile getiren Erkut, “Kök Hücre Nakil Ünitesi, ölüm oranlarının daha az olduğu yüksek sayıda naklin yapıldığı ve her türlü naklin yapıldığı bir merkez haline geldi" şeklinde konuştu.

“Kamu Hastanelerinde Birinci Olduk”

Yapılan çalışmalarda, Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli Ünitesinin Kamu Hastaneleri arasında birinci olduğunu belirten Erkurt, 2018 itibariyle Kamu Hastanelerinde birinci sıraya yükseldiklerini ve açık ara lider duruma geldiklerini söyledi. Turgut Özal Tıp Merkezi olarak zor nakiller gerçekleştirdiklerini ifade eden Erkut, "Nakillere ilişkin ölüm oranlarımız Amerika ve Avrupa standartlarında. Hastanemiz her türlü kemik iliği naklini yapmaya yeterli donanıma ve personele sahiptir. Merkezimizde bu yıl içerisinde sağlık turizmi olarak komşu ülkelerden gelecek olan kemik iliği nakli hastalarına hizmet verilmeye başlanacak. Turgut Özal Tıp Merkezi, Kemik İliği nakli merkezi, kemik iliği nakli alanında Türkiye'de önde gelen merkezlerden biridir ve sağlık turizmi alanında da iddialı olmaya devam edecektir" dedi.

Erkurt, Kemik iliği naklinde çevre illerden hasta alındığını ve Suriye, Fas, Sudan, Dubai ve Kuzey Irak'tan sağlık turizmi adı altında kemik iliği hastası çekmeye planladıkları vurgulayarak, hedeflerinin Kemik iliği naklinde Türkiye'nin en büyüğü olmaya aday olduklarını açıkladı.

Erkurt, Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği Başkanı olduğunu ve dernek bünyesinde hastaların hayat hikayelerini anlattıkları bir yarışma düzenlediklerini belirterek, "Dernek bünyesinde kanser hastalarının hayatlarını anlatan ve bundan sonra ki kanser olmuş veya olmamış diğer insanlara da yön çizebilecek hayat hikayelerini, yaşanmış hatıralarını anlatacakları bir yarışma düzenliyoruz. Yarışmanın ismi ‘Hayata Tutunma Öyküleri' bu yarışmada kanser olmuş hastaların veya hasta yakınları da olabilir bu hastalarımızın kendi yaşadıkları veya etrafındakilerin yaşadıkları anılarını hikayeleştiriyorlar ve bunları bize gönderiyorlar. Bu sene yetmiş yedi tane hikaye geldi bunların yaklaşık yarısını kitap haline getiriyoruz. Bu işleri bizim hastanemizde çocuk profesörlerimizden Prof. Dr. Cengiz Yakıncı organize ediyor. Bu yarışmayı geçen sene de yaptık bu senede devam edeceğiz" diye konuştu.