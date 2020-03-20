Turgut Özal Tıp Merkezi'nde ‘korona' önlemleri

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Korona Virüs salgınına karşı tüm tedbirler alındı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs salgınına karşı Malatya'da tüm tedbirler alınırken, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde de hastaların ve personelin sağlığını koruma adına tüm tedbirlerin alındığı ve gerekli eğitimlerin verildiği açıklandı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, kentte korona tespit edilen vaka olduğunda koordinasyonun Sağlık Müdürlüğü'nce yapıldığını belirterek, “Şu anda hastanemizde Covıd 19 hastası bulunmamaktadır. Olası hasta olması halinde gerekli izolasyon alanları da oluşturuldu. Akademik ve idari personelimizden oluşan bir komisyon oluşturarak Sağlık Bakanlığı'nın bu konu ile ilgili kılavuzları ve güncel literatürü takip edilmekte, bu rehberlere göre hareket etmekteyiz” dedi.

Hastanelerinde insan popülasyonunun azaltılması için elektif veya acil olmayan işlemlerin ertelendiğini belirten Beytur, “Polikliniklerimizde günlük yirmiden fazla hasta bakılmayacak, aciliyet arz etmeyen yatışlar ve ameliyatlar bir süreliğine yapılmayacaktır. SGK mevzuatına göre yapılan özel işlemler de yapılmayacaktır. Zorunlu olmadıkça evden çıkmamalı, sağlıkla ilgili sıkıntılarımızda ilk önce aile hekimimize başvurmalıyız” ifadelerine yer verdi.

Korona virüse karşı yapılan tedbirler çerçevesinde Turgut Özal Tıp Merkezine ziyaretçi yasağı uygulanmasına da başlandığını vurgulayan Beytur, “Bu konuda görevlilerimize yardımcı olan hasta yakınlarına teşekkür ediyorum. Hastalarımızın yakınlarıyla daha rahat iletişim kurabilmeleri için isteyen tüm yatan hastalarımıza ücretsiz internet hizmeti sağlamaktayız. Ayrıca yoğun bakımda tedavi gören ve hekimlerimizin müsaade ettiği hastalarımız ile yakınlarını görüntülü görüşme yöntemi ile bir araya getirmekteyiz” şeklinde konuştu.

Şuan herhangi bir tıbbi malzeme eksiği bulunmadığını da belirten Beytur, “Ancak endikasyon dışı kullanımı engellemek, israfı önlemek ve malzemelerin hastane dışına çıkarılmasına mani olmak için kontrollü olarak kullanmaktayız. Uyulması gereken kurallara riayet edildiğinde asgari düzeyde etkilenerek korona virüsten kurtulabiliriz. Hastanemiz ve Sağlık Bakanlığı'nın web sayfalarında bulunan eğitim materyallerinin takip edilmesi, temizliğe ve özellikle el hijyenine dikkat edilmesi ve mümkün oldukça kalabalıktan uzak durulması yeterli olacaktır” ifadelerine yer verdi.