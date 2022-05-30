Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Laparoskopik Böbrek Tümörü Kursu

Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Üroloji Anabilim Dalı ve Türk Üroloji Derneği iş birliğinde böbrek üstü bezi kanserleriyle ilgili çevrim içi Laparoskopik Böbrek Tümörü Kursu gerçekleştirildi.

Turgut Özal Tıp Merkezi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Oğuz, Prof. Dr. İlhan Geçit, Prof. Dr. Ali Beytur'un katılımlarıyla üroloji uzmanlarına yönelik online olarak gerçekleştirilen kursta katılımcılara laparoskopik böbrek tümörü hakkında bilgiler verildi. Böbrek üstü bezi kanseri hastalarına yönelik Türkiye'de kapalı yöntemle nadir yapılan operasyonlarla ilgili bilgiler aktaran Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Oğuz, “Böbrek üstü bezlerinde tümör ve kistler olabilir. Türkiye'de çok nadir yapılan kapalı yöntemle böbrek üstü bezleri tümörlerini çıkartıyoruz. Hocalarımızla birlikte ekip olarak çalışıyoruz” dedi.

“Bu bir ekip çalışması”

Yaklaşık 8 yıldır ekip olarak aktif bir şekilde laparoskopik böbrek tümörü ameliyatı yaptıklarına değinin Prof. Dr. İlhan Geçit ise, "Üroloji Anabilim Dalı'nda Fatih hocamızla birlikte bu işi yapıyoruz. Bu bir ekip çalışması. Bugün yaptığımız cerrahi çok önemli bir cerrahi. Adrenal bez yani böbrek üstü bezi yerleşimi itibarıyla açık ve kapalı ameliyatla çıkarılması zor bir organ. Biz bugün böbrek üstü bezinde yerleşik yaklaşık 10 santimlik bir tümörü kapalı yöntem laparoskopik yöntemle başarılı bir şekilde komplikasyonsuz çıkarmayı başardık. Ekip olarak Prof. Dr. Fatih Oğuz, Prof. Ali Beytur, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çamtosun, Hüseyin Çelik ve İbrahim Topçu arkadaşlarımızla beraber bir ekip halinde işleri başarmaya çalışıyoruz. Bizim kliniğimizde laparoskopi yaklaşık 7-8 yıldır aktif bir şeklide yapılıyor. Bugün gelinen nokta bir zirve noktası” şeklinde konuştu.

Bunun Türkiye'de yapılan yaygın bir ameliyat olmadığını dile getiren Geçit, “Böbrek üste cerrahisi Türkiye'de belli başlı merkezlerde yapılan bir cerrahi. Her merkezin yoğun uğraştığı bir alan değil çünkü merkezde deneyimli ürologlar laparoskopi bilen ürologlar lazım. Bizim de merkezimiz bu konuda hem deneyimli bir merkez ve bu deneyimini de geliştirerek devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Çevirim içi Laparoskopik Böbrek Tümörü Kursu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ali Beytur da, “İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı ve Türk Üroloji Derneği iş birliğinde böbrek üstü bezi kanserleriyle ilgili canlı cerrahi kursu yapıyoruz. Kursun eğitimini kliniğimizdeki hocalarımız vermekte. Canlı cerrahilerin yanı sıra endokrinoloji ve radyoloji bölümündeki hocalarımızın da bilimsel katkısı bulunmakta. Kurs online olarak tüm dünyada yayınlamakta. Geçen yıl da benzer bir kurs yapmıştık. Hibrit şekilde bunu yapmaktayız. Hem canlı cerrahi hem de online olarak izlenebilmekte” ifadelerini kullandı.

Eskiden açık yöntemlerle yapılan ameliyatın şu anda belli başlı tıp merkezlerinde kapalı bir şekilde yapıldığını ve bu merkezlerden birinin de Turgut Özal Tıp Merkezi olduğunu ifade eden Beytur, "Sürrenal bez dediğimiz böbrek üstü bezleri insanda her iki böbreğin üst kısmına yerleşen iki tane bezdir. Buradaki bezin büyümesine, burada gelişen tümörlere ve kanserlere bağlı olarak endokrinolojik problem oluşabilmekte. Kontrol edilemeyen tansiyon hastalığı gibi aşırı kilo alma gibi buna benzer metabolik hastalıklara yol açabilmekte ve bu kanserlerin ya da tümörlerin takibi ya da medikal tedavisi yapılabilmekte son çare olarak da bunlar ameliyat edilmekte. Bu ameliyatlar eskiden tamamen açık yöntemlerle yapılmaktaydı. Şu anda laparoskopik yani kapalı sistem olarak yapılmakta. Bu hastalıkla ilgili tüm cerrahileri İnönü Üniversitesi Üroloji Kliniği olarak yapmaktayız. Bu tür cerrahiler yapabilmek için güçlü bir altyapıya ve bilgi birikimine ihtiyaç bulunmaktadır. Türkiye'de belli başlı birkaç merkezde yapılabilmektedir bu ameliyatlar. Malatya da bunlardan biri” ifadelerini kullandı.