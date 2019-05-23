Turgut Özal Tıp Merkezinden itfaiyeye teşekkür

Dr. Ali Beytur, geçtiğimiz günlerde hastanede çıkarılan yangına zamanında müdahale eden itfaiye ekiplerini ziyaret ederek teşekkür etti.

11 Mayıs 2019 tarihinde Turgut Özal Tıp Merkezi'nde bir hasta yakının kundaklaması ile çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri zamanında müdahale etmiş ve yangın büyümeden kontrol altına alınmıştı.

Bugün de Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar'ı ziyaret ederek yangına zamanında ve etkili bir şekilde müdahale eden itfaiye personellerine teşekkür etti. Başhekim Beytur, “İtfaiye teşkilatımızın bu kadar güçlü olduğunu bilmek bize güç veriyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan yangın olayında itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi çok daha büyük bir facianın yaşanmasını engellemiştir. Hiç kimsenin burnu bile kanamadan böyle bir olayı atlatmamızda Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personellerine teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

Ziyarette hastane personelinin eğitimi ve olası acil durumlarda daha etkili müdahale yöntemleri ile ilgili de fikir alışverişinde bulunuldu.