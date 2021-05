Turgut Özal Üniversitesi hızla büyüyor

Dr. Aysun Bay Karabulut, bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada, yeni üniversite olmalarına rağmen birçok başarıya imza ettiklerini belirterek, “Uluslararası ve ulusal alanda birçok çalışmayı başaran bir üniversite olduk” dedi.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan Bengü Kantekin'in sunduğu “Üniversite Yolunda” programına konuk oldu. Rektör Karabulut, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin akademik ve bilimsel çalışmaları hakkında bilgiler vererek, Malatya ve MTÜ hakkında merak edilenleri cevapladı.

MTÜ'nün kuruluş ve kurumsallaşma çalışmalarına değinen Rektör Karabulut, “18 Mayıs 20218 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kuruluş kanunu imzalandığı andan itibaren Malatya'da bir bayram havası oluştu. Ziraat fakültemiz ve 8 Meslek Yüksekokulumuz ile başlayan kuruluş çalışmalarımız bugün 5 yeni fakülte, bölümler, programlar ve akademik birimler ile hızlı bir şekilde devam etti” ifadelerine yer verdi.

Karabulut, Covid -19 süreci ve bu süreçte Tıp Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlere de değinerek, “Yeni fakültelerimizden birisi de Tıp Fakültesiydi, bildiğiniz üzere Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın Malatya ile ilgili sağlık alanında projeleri vardı. Sağlık alanında ilerlerken biz de tabi ki bu hedefler doğrultusunda ilerleyişimizi sürdürmekteyiz. Tıp fakültemizin kuruluşu bizim için zorlu bir süreçti. Salgının artması ve sağlığın süreç içerisindeki öneminin artması ile tıp fakültesinin kuruluşu tüm Malatya'da bir müjde ile karşılandı. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Başkanımız Yekta Saraç ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın destekleri ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi ile afiliye olduk. Bu süreçte tabi ki ciddi anlamda bir hasta sirkülasyonu vardı ve çalışmalarımız da bu yönde yoğunlaşarak devam etti” şeklinde konuştu

Sosyal ve bilinçlendirici etkinliklere önem verdiklerini ifade eden Karabulut, “Geçtiğimiz ay, 17 Nisan'da 8. Cumhurbaşkanı Merhum Turgut Özal'ı anma töreninde kıymetli ailesi, oğulları, Ahmet Özal, Efe Özal, eşi Semra Özal anma törenine iştirak ettiler. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politikalar Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe'de öğrencilerimize seslendiler. Üniversitenin hem Turgut Özal ismini taşıması hem var olduğu yerin o öz değerlerini taşıması anlamında birtakım mesajlar verdiler. Gençleri ve tüm dinleyenleri duygulandıran bir program olmuştu” dedi.

“Fakültelerimiz bulunduğu yerin özelliklerine göre kuruldu”

MTÜ'nün yeşili koruyan ve bu alanda akademik faaliyetler yürüten bir üniversite olduğunu belirten Karabulut, “Gerçekten Malatya Turgut Özal Üniversitesi bulunduğu yer itibarı ile Green Kampüs olarak Battalgazi yerleşkesine yerleşmiş durumda ve Turgut Özal ismini global düşündüğümüzde tüm şehri çevreliyor. 8 ilçede meslek yüksekokulumuz, iki ana ilçemizde kampüslerimiz bulunmakta. Fakültelerimiz bulunduğu yerin özelliklerine göre kuruldu, Tıp fakültemizin hastaneye yakın olması, ziraat fakültesinin toprak ve yeşillikle toplumun bizzat ulaşabileceği bir konumda bulunuyor. Bu anlamda hem ulusal hem uluslararası arenada kendisini göstermek için çalışan, çabalayan bilim, emek, özveri sloganıyla kaliteyle yükselen bir üniversiteyiz” ifadelerini kullandı.

“Uluslararası ve ulusal alanda birçok çalışmayı başaran bir üniversite”

Fakültelerin çalışmaları ve hedeflerinden bahseden Rektör Karabulut, “Kuruluş kanunumuzda olan Ziraat Fakültemiz ve Tarım ekonomisi bölümü gibi, bahçe bitkilerinin yetiştirilmesi ile ilgili Battalgazi Meslek yüksekokulumuz var. Orada yetiştirilen sebzelerin, seraların ve birçok alanda yetiştirilen ürünler üzerine de bizzat öğretim üyelerimizle ve idari ekibimizle birlikte çalışmalara devam ediyoruz. Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakültemiz var. Fakültemiz bünyesinde özellikle şu anda aşı çalışmaları üzerinde böyomühendislik bölümümüz var. Uzay teknolojileri ilerlerken biyolojinin mühendislikle birleştiği biyomühendislik alanı gibi, temel bilimler alanı gibi birçok alandan da uluslararası çalışmalar yapan çok donanımlı hocalarımız var. Sanat tasarım ve Mimarlık fakültemiz var, oldukça aktif. Sayın YÖK başkanımız Yekta Saraç'ın destekleriyle Müzik bölümü bu sene açıldı. Sadece Malatya olarak, Anadolu üniversitesi olarak da düşünmemek lazım. Gerçekten uluslararası ve ulusal alanda birçok çalışmayı başaran bir üniversite. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile turizmden tutun da işletme ve yönetim bilimlerine kadar içerisinde birçok bölümleri barındırabilen yenilikçi bir fakülteye dönüştü” şeklinde konuştu.

Karabulut, “11 Mart da pandemi kuralları kondu, biz 13 Mart da uzaktan eğitime başladık. Öğrencilerimiz, hem canlı eğitim alıyorlar hem de istedikleri zaman geri dönüp dersleri üzerinde çalışabiliyorlar. Bunlarla ilgili anket sonuçlarımız var. Yüzde 87'ye varan memnuniyet oranları var. Uzaktan eğitim sürecimiz iyi gidiyor. Daha geçenlerde Tarım Bakanlığı ile de bir protokol imzaladık. Bu yıl uzaktan eğitim ile birçok davetlimiz oldu, TÜBİTAK Başkanımız, Aselsan başkanımız öğrencilerimizde buluştu. YÖK başkanımız online olarak bizim senatomuza katıldı, öğretim üyelerimiz çok motive oldu. Bunların hepsi birbirini motive eden, öğrencilerimizi mutlu eden bir süreç” dedi.

Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile ARGE ve ÜRGE çalışmalarını arttırdıklarını belirten Karabulut, “Yurt dışından arıyorlar mesela, biz sizin kayısınızı duyduk, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat fakültesi sertifikalı ürün istiyoruz diyorlar. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile ilgili çalışmalarımız var,

11 tane araştırma ve uygulama merkezimiz var. Kayısı ile ilgili araştırma geliştirme merkezimiz var.” ifadelerini kullandı. Kayısıdan tutun, kenevir ekimi, tekstil ile ilgili sanayi ile ilgili her türlü ürünü ekebileceğimiz bir alanımız var. Arapgir'de reyhan ile ilgili tesisimiz var mesela. Bilimsel çalışmalarla bunları destekliyoruz. Yaptığınız her çalışmayı bilimsel bir platforma taşıdığınızda tabii ki değeri kat be kat artmış oluyor” sözlerine yer verdi.

“Çiftçinin sorununu bilimin ışığında aydınlatıyoruz”

Prof. Dr. Karabulut, “Uluslararası arenada bilim insanlarına baktığımızda kendi yöresel ürünlerinin dış pazara sunulmasında bilimsel çalışma destekleri veriyorlar. Malatya Kayısısı ile ilgili diyelim kükürt ile ilgili bir sorun vardı, çiftçiler bize ulaştı, bunu biliyoruz. Kükürtün belirli bir düzeyindeki faydaları ile ilgili kitaplar yazdım, yayınladık. Yazılım mühendisliği ile tarımı birleştiren çok güzel bir projemiz oldu. Mesela kayısıda çiftçinin don sorunu var. Çiftçiye önceden haber verip gerekli önlemi aldıracak bir projemiz üzerine çalışmamız devam ediyor. Kayısı çekirdeğinden ürettiğimiz bir ürün var, özellikle ağrı kesici etkisi var. Bununla ilgili epey uğraştık ve ilgili izinleri aldıktan sonra üretime geçti. Kanser ile ilgili, kanseri önlemesi ile ilgili çok ciddi bilimsel çalışmalar ve çok değerli dergilerde yayınlandı” ifadelerine yer verdi.