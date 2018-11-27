Turgut Özal Üniversitesi Öğrencileri, Kent Konseyi'ni anlattı

Turgut Özal Üniversitesi Battalgazi Meslek Yüksek Okulu Yerel Yönetimler Bölümü öğrencileri tarafından Kent Konseyinin çalışma alanları, faaliyetleri ve kente olan katkıları konusunda bir sunum gerçekleştirildi.

Battalgazi Meslek Yüksekokulunda düzenlenen sunuma Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu ve Yerel Yönetimler Bölümü öğrencileri katıldı. Kent Konseyi amacı hakkında bilgi veren öğrenciler, kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek olduğunu ifade etti.

Malatya Kent Konseyinin özellikle engelli, gençlik, kadın ve çocuklar konusunda etkin ve verimli çalışmalar yaptığını belirten öğrenciler Kent Konseyinin ayrıca sağlık, eğitim, kültürel, spor, tarihi gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yapmakta olduğunu belirttiler.

Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından her yıl toplumun ve kentin kimliğine uygun lokomotif çalışmalar yaptığını belirten öğrenciler, Kent Konseyinin 2018 yılının lokomotif çalışması olan Kendine ve Kentine Saygı Duy projesi başta olmak üzere, çevre İçin bisiklet turu, bilinçlendirme çalışmaları, STK Akademisi çalışmaları, Kitap okuma programları gibi kamuoyunda farkındalık uyandıran çalışmalar olduğunu söylediler.

Sunumun sonunda öğrenciler Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu'na Kent konseyi ve yapmış oldukları etkinlikler hakkında sorular yönelttiler. Kent Konseyinin temelindeki çalışmaların kenti ve insanı kapsayan konular üzerinde olduğunu ifade eden Çobanoğlu, “ Malatya ile ilgili fikri bulunan herkesi Kent Konseyi çalışmalarına davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.