Turgut Özal Üniversitesi'nde yangın tatbikatı

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği tatbikatı Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz, Belediye Başkanı Vahap Küçük ve MYO Müdürü Dç. Dr. Ünal İspir izledi.

Okul konferans salonunda konuşmalardan sonra okul bahçesinde yangın söndürme tatbikatı ve akabinde yaralı kurtarma tatbikatı yapıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikat Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz ve Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün yakılan ateşi söndürmesi ile sona erdi.