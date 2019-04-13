Turizm acenteleri Darende'yi gezdi

Fırat Kalkınma Ajansı'nın(FKA) öncülüğünde TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Başkanlığı bünyesinde bulunan 30 turizm acentesinin temsilcileri, Malatya'nın Darende ilçesinde incelemelerde bulundu.

Turizm gelirlerinin kent ekonomisi üzerindeki etkisini artırmak amacıyla kurulduğu günden bu yana bir yandan mali destek sağlayan Fırat Kalkınma Ajansı, illerin tanıtılmasına yönelik ulusal ve uluslararası faaliyetlerini de sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Malatya ve Elazığ'ın tanıtımı amacıyla TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Başkanlığı bünyesinde bulunan 30 turizm acentesi ile ulusal gazetelerin temsilcilerinden oluşan heyet ilk olarak Malatya'da gezilerine başladı.

Heyet kentte ilk olarak Darende ilçesini ziyaret etti. Darende Belediye Başkanı İsa Özkan tarafından heyet, Günpınar şelalesini gezdi. Daha sonra Darende ilçe merkezini ziyaret eden Turizmciler, burada Cuma namazı sonrasında Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince ile birlikte Somuncu Baba Külliyesi, Tohma Kanyonu ve Kudret Havuzunu gezdi. Geziye katılan turizmciler, Malatya'nın tarih, kültür, doğa, gastronomi ve doğal zenginlerine hayran kaldıklarını söylediler.

Gezi ile ilgili bilgiler veren FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Elazığ-Malatya turuna ilk olarak Darende ilçesi ile başladıklarını belirterek, “Darende ilçemiz gerek inanç turizmi açısından gerekse kültür turizmi açısından dünyada eşi benzeri olmayan kanyonlar ve şelaleler ile önemli bir turizm bölgesi” dedi.

Türkiye'de turizmin artık değiştiğini ve sahillerden iç bölgelere kaydığını ifade eden Yoğunlu, “Bizde bölge olarak Malatya ve Elazığ olarak çok önemli turizm değerlerine sahibiz. Burada ürünlerimiz, inanç değerlerimiz, doğa harikası yerlerimiz gelen misafirler tarafından çok beğenildi. Bu geziler sonrasında yapılacak toplantıda ben çok önemi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Fırat Kalkınma Ajansı olarak başlattıkları bu çalışma ile bu yazın bölge açısından hareketli geçmesini planladıklarını belirten Yoğunlu, Malatya ve Elazığ'a kültür, doğa ve inanç turizmi turlarının hemen başlatacağını umduklarını söyledi.

Yoğunlu, bu programın hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen başta Malatya ve Elazığ Valilikleri olmak üzere belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına ve odalara teşekkür etti.