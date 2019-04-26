Türk-İş'ten Başkan Güder'e ziyaret

Demir-Yol İş Sendikası Başkanı ve Türk İş Malatya Temsilcisi Nurettin Öndeş, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, “Malatya'ya yapacağı her türlü hizmette, biz başkanımızın yanındayız” dedi.

Demir-Yol İş Sendikası Başkanı ve Türk İş Malatya Temsilcisi Nurettin Öndeş ve sendika yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret ederek, yeni görevinde başarı temennisinde bulundu. Malatya'ya yapacağı her hizmette Başkan Güder'in yanında olacaklarını belirten Öndeş, “Başkanımızı daha önce siyasi olarak çalıştığımız için yakinen tanıyoruz. Hizmetlerinden ve iletişiminden son derece memnunuz, başarılarının devamını diliyoruz. Bizde Türk-İş Temsilcisi ve Türk-İş'e bağlı sendikalar olarak, Demir Yolu İş Sendikası ekibi olarak başkanımızın sonuna kadar yanındayız. Bize talep ve istekleri olduğu zaman Malatya'ya yapacağı her türlü hizmette, biz başkanımızın yanındayız, biz kendisinden razıyız, Allah'ta razı olsun. Başarılı olmasını istiyoruz. Çünkü başarılı olması Malatya'ya hizmetin devamı demek, kendisinden umutluyuz” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Nurettin Öndeş, demir yolu ile özdeşleşmiş bir isim ve bu özdeşleşmiş hasebiyle Türkiye'de özellikle Ankara'da, Malatya'mızı bu güne kadar çok iyi tanıttılar, temsil ettiler. Ve Malatya'mıza yapılacak hizmetlerde ciddi katkıları oldu, bu yönüyle kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah 27 Nisan'da yapılacak olan kongrenin kendileri için, Malatya'mız için, yönetim için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Sivil toplum örgütleri, bir toplumun aynası konumundalar. Kendileri özellikle Demiryolu Malatya İşletme Bölge Müdürlüğü'nde, gerek orda çalışan işçilerimizin, memurlarımızın sorunlarını gündeme getirmek, onların çözümü noktasında ciddi gayretleri oldu. Hepimizin ortak paydası Malatya, Battalgazi. Malatya'mızı güzel yerlere taşımak için, başkanımın bu güne kadar gösterdiği başarılarının devamını, bundan sonrada göstereceğine inanıyorum” diye konuştu.