Türk Kızılay'ı Malatya'da büyümeye devam ediyor

Malatya'nın büyükşehir olmasından sonra teşkilatlanma çalışmalarına hız veren Türk Kızılay Genel Başkanlığı Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde de şube başkanlıkları açarak büyümeye devam ediyor.

Türk Kızılay'ı Battalgazi Şubesinin hafta sonu yapılan Genel Kurulunda yönetim kurulu organları seçilerek faaliyetleri için ilk adımlar atılmaya başlandı.

Kızılay Battalgazi Şube Başkanlığına seçilen Eczacı Olcay Erdem Genel Kurulda yaptığı konuşmada, “Türk Kızılay Battalgazi Şube Başkanlığı olarak Malatya'da gerek Malatya Şube Başkanlığımız gerekse Yeşilyurt Şube Başkanlığımız ile birlikte bayrağımızı daha yükseklere taşımak için el birliği ile çalışacağız, birbirinden değerli yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte hizmete hazırız” diye konuştu.