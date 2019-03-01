İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk Kızılay'ı Malatya'da büyümeye devam ediyor

Malatya’nın büyükşehir olmasından sonra teşkilatlanma çalışmalarına hız veren Türk Kızılay Genel Başkanlığı Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde de şube başkanlıkları açarak büyümeye devam ediyor.

Malatya'nın büyükşehir olmasından sonra teşkilatlanma çalışmalarına hız veren Türk Kızılay Genel Başkanlığı Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde de şube başkanlıkları açarak büyümeye devam ediyor.


Türk Kızılay'ı Battalgazi Şubesinin hafta sonu yapılan Genel Kurulunda yönetim kurulu organları seçilerek faaliyetleri için ilk adımlar atılmaya başlandı.


Kızılay Battalgazi Şube Başkanlığına seçilen Eczacı Olcay Erdem Genel Kurulda yaptığı konuşmada, “Türk Kızılay Battalgazi Şube Başkanlığı olarak Malatya'da gerek Malatya Şube Başkanlığımız gerekse Yeşilyurt Şube Başkanlığımız ile birlikte bayrağımızı daha yükseklere taşımak için el birliği ile çalışacağız, birbirinden değerli yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte hizmete hazırız” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.