Türk Kızılayı'ndan Suriyeli mültecilere iftar yemeği

Türk Kızılayı tarafından Malatya'da bulunan Beydağı Konteyner Kenti'nde iftar yemeği düzenlendi.

Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin misafir edildiği Malatya'daki Beydağı Konaklama Tesisi'nde Türk Kızılayı tarafından 8 bin 600 kişinin katılımıyla iftar programı düzenlendi. İftar yemeğine Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ile davetliler katıldı.

İftar programı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Genel Başkan Kınık, Ramazan ayında milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmak için hazırlıkları ‘Ramazanda Az Çok Demeden Paylaşıyorsan Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla başlattığı kampanyanın devam ettiğini söyledi. Kampanya kapsamında 7 milyonu yurt dışında olmak üzere toplam 15 milyon insana ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Kınık, bu kapsamda şubeler olarak çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Malatya'daki atıl vaziyette olan vagon onarım fabrikasının yerine Afet Barınma Sistemleri Fabrikası projesi ile ilgili de konuşan Kınık, yatırım fizibilite çalışmasının tamamlandığını ve kaynak anlaşmaları sürecinde olduklarını dile getirdi. İslam Kalkınma Bankası ile Avrupa Kalkınma Bankası'yla kredi anlaşmaları kapsamında görüşmelerin sürdüğünü belirten Kınık, “Yaklaşık 38 milyon dolarlık bir yatırım olacak. Yan sektörlerle beraber bine yakın insan istihdam edilecek. Türkiye'deki modüler yapısal çelik ve hafif çelik noktasında afet temelli kurulacak ilk fabrika olacak. Bu anlamda ülkedeki afet yapı stokunu noktasında ciddi bir milli kapasite olacak ama onun ötesinde nitelikli, hızlı üretilen ve uygun şartlarda üretilen Ar-Ge'si olan bir yer olacak” dedi.

İnönü Üniversitesi ile birlikte hastalıkların son dönemlerinde olan vatandaşlar için de tıbbi destek birimi kurma çalışmalarının olduğunu söyleyen Kınık, “Rektörümüz, bunun işletme modelini, içeriğini ve bilimsel çerçevesini çalışıyorlar. Bizler de bunun işletme modeline destek olma açısından hem de inşası noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Bu da Türkiye'de ilk olacak. Hospis denen terminal dönem bakım merkezi” diye konuştu.