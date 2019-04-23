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Türk kuaförler dünya 3'üncüsü oldu

Malatyalı kuaför Şener Eroğlu’nun da aralarında yer aldığı Türk Kuaför Takımı Ukrayna’da 17’incisi düzenlenen Crystal Angel Organizasyonunda dünya üçüncülüğü elde etti.

Malatyalı kuaför Şener Eroğlu'nun da aralarında yer aldığı Türk Kuaför Takımı Ukrayna'da 17'incisi düzenlenen Crystal Angel Organizasyonunda dünya üçüncülüğü elde etti.


Yarışma sonrası kente dönen Şener Eroğlu, EuroCup Turkey ekibi olarak En İyi Saç Tasarımı, En İyi Korografi ve bireyselde Dünya 3'üncülüğü derecelerini kazandıklarını söyledi.


14-15 nisan tarihlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Cristal Angel Uluslararası Saç Yarışmasına Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden katılan en iyi 30 erkek kuaförü arasında Malatya'yı ve Türkiye'yi temsil ettiklerini belirten Eroğlu, son derece heyecanlı geçen yarışmada Malatya'yı ve Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmeye çalıştıklarını söyledi.


Eroğlu, “Ülkemize 3'üncülük kupasıyla dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu muhteşem atmosferde bu güzel sonucu elde etmemizde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah ileriki zamanlarda daha da iyi olarak Türkiye'mizi birinciliğe taşıyacağımıza canı gönülden inanıyorum” şeklinde konuştu.

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