Türk Müziği Konservatuvarına öğrenci alınacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Türk Müziği Konservatuvarı (MBTMK) sınavına katılmak isteyenlerin 11 Ekim 2019 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Sınava, en az lise ve dengi okul mezunu adayların müracaatları kabul ediliyor. Konservatuvara kabul edilecek öğrencilere Türk Müziği Nazariyatı, Lisans Müzik Programlarına Hazırlık ve Enstrüman Eğitimi verilecek.

Yetenek sınavı 12-13 Ekim 2019 tarihlerinde, Sanat Merkezindeki Konservatuvar Atölyesinde gerçekleştirilecek.