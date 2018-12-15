Türk Ocaklarında "Milli birlik ve beraberlik" sohbeti

Türk Ocakları Malatya Şubesi tarafından düzenlenen sohbet toplantılarında bu haftaki konusu ‘Milli birlik ve beraberlik"oldu

Dernek binasında gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata, Türk Ocaklarının kuruluşu, amacı ve bugünkü misyonu hakkında bilgiler vererek, "Türk Ocaklarının 1912 yılından beri kuruluş amaçları içerisinde toplumun bütün kaplamalarını ve Türk bayrağı altında yaşayan her insan Cene ba hakkın şerefli birer ve emaneti olarak görmek, Türk milletinin şerefli bir mensubu görmek anlayışı ile 106 yıldır bu hizmeti yapmaktadır. Dolayısı ile Türk ocakları siyasi arenanın dışında ama Türkiye'ye yol veren bir fikrin temelini oluşturmaktadır" dedi. Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli ise Milli birlik beraberliğin önemine değinerek, "İslamin düşmanlarına ve emperyaliz güçlere karşı alevi si ile Sünni si ile kürdü ile Türkü ile hep beraber savaştıklarını belirterek, "Bu günümüzün Türkiye' si birçok badirelerde geçmekte. Türkiye'nin ilerlemesini bir türlü hazzedemeyen başta Amerika olmak üzere batı dünyası rahatsız olmakta. 1984 ‘de başımıza PKK belasını başımıza bela ettikleri gibi diğer illegal örgütleri ve yakın tarihimizde de bir FETÖ olayını Türkiye'mizde kardeşi kardeşe düşman ettirmek milli birlik ve beraberliğimize darbe vurarak, alevi. Sünni, Kürt, Türk kardeşliğini birbirlerini düşman ettirmenin çalışması içindeler" diye konuştu.