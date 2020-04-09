İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk Polis Teşkilatı 175'inci yılını kutluyor

Türk Polis Teşkilatının 175’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Malatya İl Emniyet Müdürlüğü bir klip hazırlayarak çalışmalarını anlattı.

Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Malatya İl Emniyet Müdürlüğü bir klip hazırlayarak çalışmalarını anlattı.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle özel bir video paylaştı. İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren klibin sonunda yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci yılına özel mesaj verdi. Dağdeviren, emeklerinden dolayı tüm silah arkadaşlarına teşekkür ederek, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından insanlığın bir önce kurtulmasını temenni etti ve her zaman görev başında olduklarını söyledi.


Klip sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.