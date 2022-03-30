Türk ve Rus ortaklığı gelişiyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO), Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) projesi çerçevesinde Rusya'ya giden tekstil sektöründe faaliyet yürüten 8 firma, Moskova'da Rus firmaları ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

İhracat odaklı faaliyet yürüten üyelerini uluslararası alanda daha güçlü bir konuma taşımayı amaçlayan MTSO, tekstil sektöründe faaliyet yürüten 8 firmayı Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği URGE projesi çerçevesinde Rusya'ya götürerek B2B (Şirketten Şirkete) ikili iş görüşmeleri yaptırdı. Rusya'nın Moskova şehrinde 20-25 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşen programlarda MTSO üyesi firmalar 42 Rus firması ile ikili B2B görüşmeleri yaparak ticari ortaklık ve birlikte iş yapabilme imkânları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Rusya'nın büyük tekstil fabrikaları da yerlerinde ziyaret edilerek, sektörel incelemeler ve ticari görüşmeler sağlandı.

Malatya'dan giden heyet ayrıca, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ı, Büyükelçilik Ticaret Başmüşavirleri Feridun Başer'i ve Mustafa Gökçeoğlu'nu ziyaret ettiler. Büyükelçilik ziyaretinde Malatya heyetine Rusya pazarının fırsatları hakkında sunum yapıldı.

“Amacımız üyelerimizin iş potansiyellerini büyütmesi”

Malatya TSO'nun Rusya'ya düzenlediği URGE Projesi hakkında konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Göreve geldiğimiz Nisan 2018'den bu güne üyelerimizin iş potansiyellerini geliştirmeleri adına birçok projeyi hayata geçirdik. Firmalarımızın ihracatta yeni pazarlar bulmaları, ihracat miktarlarını artırmaları ve ihracat yapmamış firmalarımızı ihracata yönlendirerek üretim ve istihdamlarını artırmayı amaçladığımız projelerimizden biri de 20-25 Mart 2022 tarihleri arasında Rusya'da gerçekleştirdiğimiz B2B görüşmeleri oldu. Projemizde yer alan firmalarımızın bu görüşmelerden en üst seviyede istifade edeceğinden eminiz. Üyelerimizin sektörlerinin dünyadaki gelişimini net bir şekilde görmesi ve uluslararası alanda daha güçlü bir konuma ulaşması adına bu tür yurt dışı projelerimiz devam edecek” dedi.

Rusya programında MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Dündar, MTSO Tekstil ve Tekstil Türev Ürünlerinde Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi ve İhracatın Desteklenmesi URGE Projesi Komisyon Başkanı-Meclis Üyesi Enver Varol, Malatya TSO URGE Projesi Koordinatörü Bahar Gür ve 8 firma ile toplam 15 kişilik heyet yer aldı.

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) projesi çerçevesinde Rusya'ya giden Malatya TSO üyesi firmaların Belsa Tekstil, Bertex Tekstil, Yeşilöz Tekstil, Biggo Tekstil, Rms Tekstil, Er-Ay Tekstil, Zoruk Tekstil ve Bir Damla Hazır Giyim olduğu kaydedildi.