Türk ve yabancı öğrencilere vatan sevgisi aşılanıyor

Bu kapsamda, okuldaki yabancı öğrencilerde aidiyet duygusu oluşturmak ve diğer öğrencilere de Ensar olabilmeyi öğretmek amacıyla ‘Vatan' temalı program düzenlendi. Programda vatanın ne demek olduğu vatanını bırakıp gelmek zorunda kalan öğrenciler yardımı ile anlatıldı. Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen programda İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ali Duman da öğrencilere konferans verdi.

Programda bir konuşma yapan Turgut Özal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Nurhan Bilici, etkinliğin önemine dikkat çekerek, “Bizler muhacir kardeşlerimize Ensar olma bilinci içerisinde, onlarla aynı sofranın çocukları, aynı geleceğin yoldaşları olarak birlikteliğimizi devam ettiriyoruz. Türkiye'miz tarihten gelen misyonu ve din birliği üzerine tesis ettiği kardeşlik değerlerine sahip çıkarak devleti ve milletiyle, Muhacirlerimize yaşam alanı olması dışında, gereken eğitim, sağlık, güvenlik ve hukuk alanlarında da çağımızın gerektirdiği standartlarda bir ortam oluşturuyor. Hiçbir maddi karşılık beklemeden hem kavli ve kalbi hem de askeri gücü ile fiili olarak bu mazlum coğrafyaların umudu oluyor. Orta Asya'dan kalkıp gelerek üstünde yaşadığımız mübarek Anadolu topraklarını bize yurt kılan atalarımızın bize bıraktığı en büyük miras elbette ki, Türkiye Cumhuriyeti yani vatanımızdır. Her karışı, her santimi şehit kanlarıyla sulanarak büyütülmüş, bütün sınırları Türk-İslam inancıyla çizilmiş mukaddes ve mübarek topraklardır. Gerek stratejik konumu ve gerekse yer altı ve yer üstü kaynakları ile adeta küçük bir cennet bahçesi olan yurdumuzun tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de düşmanları mevcuttur. Her dönemde hain, alçakça tertiplere karşı karşıya kalan milletimiz ve vatan topraklarımız Allah'ın izniyle bu badireleri ve oyunları göğsünde var olan iman dolu serhaddi ile parçalayıp dağıtmıştır” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut ise, “Her karış toprağının şehitlerin kanıyla sulandığı bu aziz vatan bize atalarımızdan emanet olarak kalmıştır. Emanet olarak aldığımız her karışını kanlarıyla suladıkları bu vatanı bizler de bizden sonraki nesillere emanet olarak bırakacağız. Ya vatansız kalıp diyar diyar dolaşacağız ya da gücümüz yettiğince en üst seviyede vatanımızı koruyacağız. Birçok kez işgale uğramış bu topraklar Allah'ın yardımıyla hiçbir şekilde hainlerin emellerinin ulaşmasına izin verilmemiştir. Gençlerimizden beklentim şu ki, bizlerden sonra bu vatan toprağını sadece coğrafi olarak demiyorum, yeryüzünün her alanını Çeçenistan'dan Keşmir'e, Cezayir'den Filistin'e, Suriye'den Irak'a, Afganistan'a kadar, Doğu Türkistan'dan Çin, Yemen, Arakan'a kadar dünyanın her karışına adaleti götürecek güce, iradeye sahip olan bir neslin evlatları olarak sizden beklentimiz bu umudu, bu ufku, bu vizyonu en üst seviyede canlı tutup bu hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Hiçbir şey bize altın tepsi üzerinde sunulmadı. Ve cennet de bize altın tepsi üzerinde sunulmayacak. Sıkıntılarla, meşakkatlerle, bazen üstesinden gelememe korkusuyla karşı karşıya kalacağımız anlarımız olmuştur, olacaktır da. Ama iman etmişsek ümit vardır. Ümidimiz varsa başarı da asla kaçınılmazdır” diye konuştu.

Programa, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ali Duman, Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, İl Müftü Yardımcısı Fikriye Özkan, Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, şube müdürleri ve öğrenciler katıldı.