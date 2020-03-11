Türk Veteriner Hekimleri Birliği 66. yılını kutluyor

kuruluş yılı Malatya'da kutlandı. Programda, Elazığ depremi sonrası Malatya'da deprem bölgesinde ücretsiz olarak çalışan veteriner hekimlere plaket takdim edildi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi'nin 66. Kuruluş Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Elazığ'ın ardından Malatya'da da bir program düzenlendi. Programa Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Selim Pilten, TVHB Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut sivil toplum örgütü temsilcileri, daire müdürleri ve veteriner hekimler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Aydın Baruş, “Yaşadığımız depremin ardından bizlere moral vermeniz ve yaptığınız çalışmalarla bizlere destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz” dedi.

Sivrice Depreminin ardından Malatya'da şuana kadar 2 bin 865 hayvan ahırında ağır hasar oluştuğunu kaydeden Baruş, “Depremde konutlar zarar gördü vatandaşlarımız hayatlarını kaybetti. Ama depremden etkilenen sadece insanlar değildi. Özellikle kırsal bölgelerde vatandaşların geçim kaynağı olan hayvanlarda telef oldu. Bizde bölgede hayvanları telef olan üreticilerimize toplamda 87 hayvan dağıttık” ifadelerine yer verdi.

Programda 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde hayvanların kurtarılmasıyla ilgili hazırlanan sinevizyon da izletilirken depremde hayvanların kurtarılmasına katılan ve ücretsiz tedavilerini üstlenen birliğin üyesi veteriner hekimlere protokol tarafından plaket takdim edildi.

TVHB Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, etkinlikle ilgili verdiğim bilgide Sivrice depremi sonrası hem Malatya'da hem de Elazığ'da başlattıkları kampanya ile zarar gören hayvanların bakım ve tedavilerinin ücretsiz yapıldığını anımsattı. Bu kapsamda depremde özverili işe çalışan veteriner hekimlerin yanında olmak ve onlarda teşekkür etmek adına bu etkinliği düzenlediklerini ifade eden Eroğlu, aynı zamanda arama kurtarma çalışmalarına destek veren Tarım ve Orman Bakanlığı personeline de plaket verdiklerini söyledi.

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği'nin 66. Kuruluş yıl dönümün de kutlandığını belirten Eroğlu, “Birliğimiz 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Türkiye'deki bütün veteriner hekimlerimizi hem yurt içinde hem yurt dışında temsil ediyoruz. Biz kamu hizmeti yapıyoruz. Ülkemizdeki veteriner hekimlerin standartlarının gelişmesi hem de hayvancılığını daha iyi yerlere gelmesi için gayret gösterip projeler üretiyoruz. Bu projeleri de bakanlık yetkililerine paylaşıyoruz” dedi.

Eroğlu, Elazığ ve Malatya depreminin yanı sıra Van'da da yaşanan deprem sonrasında bölgede halen ücretsiz hayvan tedavisi desteklerinin de sürdüğünü belirtti.