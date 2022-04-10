İhlas Haber Ajansı

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Türk Yıldızları Malatya semalarında

Malatya’da Türk Polis Teşkilatı’nın 177.

Malatya'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle gösteri uçuşu yapan Solo Türk ve Türk Yıldızları nefes kesti.


Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Solo Türk ve Türk Yıldızları, Malatya semalarında gösteri uçuşu yaptı. Solo Türk ve Türk Yıldızları İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi üzerinden de geçiş yaparken, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in de katılımıyla dev Türk bayrağı açıldı. Polis ailelerinin de takip ettiği gösteri büyük beğeni topladı.

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