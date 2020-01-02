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Türkiye 1'ncisi Malatyalı öğrenci oldu

Siyer-i Nebi yarışması sonucunda Türkiye 1’ncisi Malatyalı öğrenci Ahmet Kıymık oldu.

Siyer-i Nebi yarışması sonucunda Türkiye 1'ncisi Malatyalı öğrenci Ahmet Kıymık oldu.


Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) her yıl lise öğrencileri arasında düzenlediği Siyer-i Nebi yarışmasına, Türkiye genelinde yaklaşık 300 bin öğrenci katıldı.


Liseli gençler arasında düzenlenen, Hz.Muhammed (S.A.V.) efendimizin izinde konulu Siyer-i Nebi sınavı yarışması sonunda Türkiye 1'ncisi, bütün soruları doğru cevaplayan Malatya'da bir özel okulun Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Kıymık oldu.


Kıymık'a ödülünü İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen takdim etti.

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