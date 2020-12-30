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Türkiye-ABD ilişkileri konuşuldu

Malatya İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından hazırlanan Siyaset Akademisi Seminerleri kapsamında “Türkiye-ABD İlişkileri” ele alındı.


Çevrim içi seminere, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr Abdulkadir Baharçiçek, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Ağır`ın yanı sıra akademik personeller ve öğrenciler katıldı.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr Abdulkadir Baharçiçek başkanlığında düzenlenen seminerde, Türkiye ile ABD arasındaki siyasi, ticari ilişkiler konuşuldu ve Türkiye`nin dış politika anlayışı üzerine değerlendirilmeler yapıldı.


Programın sonunda, Prof. Dr Abdulkadir Baharçiçek katılımcıların sorularını cevapladı.

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