Türkiye Cumhuriyetinin 96. yıl dönümü

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, mesaj yayımlayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yıl dönümünü kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Aziz Milletimizin inanç, cesaret ve fedakarlıkla elde ettiği, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere en büyük hediyesi olan Cumhuriyetimizin 96. yılını kutlarken, büyük bir millet olarak güçlü bir devlet olma yolunda yürümenin heyecanını yaşamaktayız” ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Savaşı'nda dünya tarihinde görülmemiş bir kahramanlık destanı olduğuna vurgu yapan Gürkan, “Kurtuluş Savaşı'nda ülkemizi işgal edemeyen işgalci güçler, bugün hala bu amaçlarından vazgeçmiş değillerdir. Dün Kurtuluş Savaşı ile işgale girişenler, bugün terör örgütleri eliyle amaçlarına ulaşmanın yolunu denemektedirler. Bugün, bu güçlere karşı her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe, kardeşliğe millet olarak ihtiyacımız vardır. Bir olmayı, iri olmayı, birlikte destan yazmayı Çanakkale'de tüm dünyaya gösterdik. Bundan sonrada ülkemizin istiklali ve istikbali için milletimizin üzerine düşeni fazlasıyla yapacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Türk milletinin en değerli varlığı, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi ile kurulan Türkiye Cumhuriyetidir. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin 96. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyor, Türk Halkı'nın Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.