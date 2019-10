Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. Yıldönümü

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yayımladığı mesaj ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yıl dönümünü kutladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yayınladığı mesajda Başkan Güder, Türk milleti olarak şanlı tarihin çok önemli bir dönüm noktasının, Cumhuriyetin ilanının 96'ncı sene-i devriyesinin kutlandığını belirtti. Tüm Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden Başkan Güder, “Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasına ve yeni devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Bin yıllık vatanımız Anadolu topraklarının her karışında kanı ve alın teri olan tüm ecdada, şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tarihteki sayısız badireyi geçerek, tuzakları bozarak yolunda kararlı adımlarla yürüyen Türk milleti, Cumhuriyet'le birlikte ileriye ve müreffeh bir seviyeye erişme hedefini de açıklıkla göstermiştir.29 Ekim 1923 Tarihinde Cumhuriyet' in ilanı ve Milletin kayıtsız şartsız egemenliği kabul edilerek bağımsızlık mücadelesinin ruhu ortaya konmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak ortaya koyduğu ‘Muasır Medeniyetler' yolunda kurulduğu günden bu yana demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, bilim, ekonomi, ulaştırma olmak üzere tüm alanlarda önemli mesafeler kat etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak; çağdaş dünya devletleri içinde saygın yeri ile her alanda büyük bir değişim ve atılımın somut ifadesidir. Unutmamalıyız ki biz, en zor zamanlarında bile dünyaya sadakat ve vatanseverliğin eşsiz örneklerini göstererek bugünlere gelmiş büyük bir milletiz. Bu güven ve istikrar ortamını korumaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle büyük 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Destansı mücadelelerle fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesillerin yetişmesini temin eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurucu kahramanları rahmetle, hürmetle, minnetle anıyorum. Vatan uğruna gözlerini kırpmadan kendilerini feda eden aziz ve kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, hepsini bir kez daha rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.