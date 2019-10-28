Dr. Aysun Bay Karabulut, “Turgut Özal Üniversitesi, Cumhuriyetin kuruluş ideallerini sahiplenecek nesilleri yetiştirme çabası içinde olacaktır” ifadelerini kullandı.

Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyetini kuran milletn bugün de aynı şuur ve bilinçle dimdik ayakta olduğunu belirtti. Cumhuriyetin 96. yıl dönümünü de kutlayan Rektör Karabulut'un mesajında, "Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıldönümünü onurla, gururla ve coşkuyla yürekten kutluyoruz.29 Ekim 1923; milletimizin tarih sahnesindeki seçkin ve saygın yerini yeniden alışının ifadesidir. Bağımsızlığından ödün vermeden bayrağına ve vatanına sahip çıkarak Türkiye Cumhuriyetini kuran milletimiz; bugün de aynı şuur ve bilinçle dimdik ayaktadır. Kuruluşunun 96. yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyetimize ulaşmamız ve bugünlere gelinmesi kolay olmadı. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının bize emaneti olan Cumhuriyetimiz; her bir karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan parçasında varoluşunu sürdürecektir” ifadeleri yer aldı. Karabulut, Turgut Özal Üniversitesi'nin, Cumhuriyetin kuruluş ideallerini sahiplenecek nesilleri, bilimin ve ilmin ışığında geleceğe hazırlamanın çabası içinde olacağını vurguladığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyetimize yönelik planlı tehditler ve projeler dün olduğu gibi, bugün ve yarında kararlılığımız karşısında yok olmaya mahkumdur. Aynı şanlı geçmişi birlikte yaşayanlar olarak ortak geleceği de birlikte paylaşacağız. Geleceğe daima güvenle bakacağız. Cumhuriyetimizin 96. Kuruluş yıl dönümünde bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, milli mücadele kahramanlarımızı, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.