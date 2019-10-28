Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 96. yıl dönümü

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kuruluş felsefesinin verdiği güç ve ilham, ülkemizin 2023, 2050 ve 2071 hedeflerine ulaşmasını sağlayacaktır” dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü bütün ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de milletçe kutlamanın gurur ve heyecanı içerisindeyiz. Şanlı tarihimiz, dünyada eşi ve benzeri görülmemiş nice zaferlerle doludur. Milletimiz bunun en güzel örneğini yaklaşık bir asır öncesinde kendisine esaret zinciri vurmak isteyen güçlere karşı göstermiş, yeni kurduğu Türk Devletini Cumhuriyetle taçlandırmıştır. 96 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde memleketin dört bir yanında ki kahraman Anadolu halkının olağanüstü bir gayret ve fedakarlığı ile gerçekleşen mücadelenin destansı bir sonucu olan Cumhuriyetimiz, aziz milletimizin binlerce yıllık tarihinde ulaştığı en muhteşem zirvesidir. Türkiye Cumhuriyeti bundan sonra da önünde uzanan aydınlık yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek, güçlü demokrasisi, güçlü ekonomisi ve güçlü diplomasisi ile yarınlara umutla yürüyecektir” ifadelerini kullandı.

Çınar, mesajında, "Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü kutluyorum" ifadelerine de yer verdi.